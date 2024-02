Surfista Frederico Morais avança em Sunset Beach após eliminar líder do ranking

O português Frederico Morais qualificou-se para a quarta ronda da segunda etapa do Circuito Mundial da Liga Mundial de Surf (WSL), em Sunset Beach, no Havai, ao superiorizar-se ao havaiano Barron Mamiya, atual líder do ranking.

Na 13.ª bateria da terceira ronda, ‘Kikas’ impôs-se com 13,83 pontos (8,0 e 5,83) contra os 8,43 (5,50 e 2,93) do surfista havaiano.



Na ronda seguinte, o adversário será o vencedor do 'heat' entre o brasileiro Ítalo Ferreira e o norte-americano Crosby Colapinto.



Na primeira etapa do circuito, igualmente disputada no Havai, o surfista natural de Cascais foi eliminado na terceira ronda, terminando o campeonato no 17.º lugar.