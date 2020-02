Surfista havaiano Anthony Walsh vence7.º Capítulo Perfeito

"Estou muito satisfeito pela vitória, ainda por mais inesperada. Viajei 30 horas e cheguei ontem (domingo), surfei uma vez, e hoje ganhei o campeonato. É uma sensação incrível", disse o surfista.



Walsh, que entrou à última hora para substituir o lesionado William Aliotti, campeão em 2019, passa a ser o quarto substituto a vencer o campeonato.



Na final, Anthony Walsh fez um total de 8,60 pontos, deixando, distante, o português Nic Von Rupp, vencedor de duas edições do Capítulo Perfeito, com 5,80 pontos, ficando o pódio completo com o basco Aritz Aranburu, com 4,30.