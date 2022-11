Surfista Teresa Bonvalot avança no Saquarema Pro, Francisca Veselko afastada

Em Saquarema, no Rio de Janeiro, Bonvalot venceu a segunda bateria, ao somar 11,93 pontos (6,83 e 5,10 nas duas melhores ondas), contra 6,34 da brasileira Laura Raupp.



Horas depois, Veselko cedeu no sétimo e penúltimo 'heat' dos 'oitavos', ao registar 7,54 pontos (3,87 e 3,67), abaixo dos 13,17 logrados pela norte-americana Alyssa Spencer.



A olímpica Teresa Bonvalot defrontará na próxima fase a australiana Bronte Macaulay.



No sábado, já tinham 'tombado' na segunda ronda a também olímpica Yolanda Hopkins, terceira colocada na quarta série, e Carolina Mendes, quarta e última na sétima bateria.



A representação nacional na vertente masculina ficou resumida a Frederico Morais, que 'caiu' logo na primeira eliminatória, na terça-feira, após ter sido terceiro no quinto 'heat'.