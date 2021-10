Surfista Vasco Ribeiro avança na Ericeira, Tomás Fernandes eliminado

Na Praia de Ribeira d’Ilhas, Vasco Ribeiro venceu o 18.º ‘heat’ da primeira ronda, com 13,4 pontos (6,07 e 7,33), impondo-se ao australiano Cooper Chapman (12,07), que também avançou na prova, ao francês Gaspard Larsonneur (9,63) e ao havaiano Joshua Moniz (8,5), ambos eliminados.



“Não gosto de entrar no último ‘heat’ do dia, vamos vendo todas as grandes prestações dos outros surfistas, mas valeu a pena. Obrigada a todos os vieram até aqui à praia, foi muito bom poder surfar com todos aqui presentes, e vamos a isso, vamos à segunda ronda”, afirmou o cinco vezes campeão nacional e campeão do mundo de juniores em 2014.



Antes, na 12.ª bateria, Tomás Fernandes não foi além do quarto lugar, com 6,47 pontos (3,5 e 2,97), terminando a prova entre os 73.ºs classificados, ficando atrás do japonês Hiroto Ohhara (15,63), do brasileiro Ítalo Ferreira (14,8) e do havaiano Ian Gentil (12,07).



O ‘wild card’ Afonso Antunes e Frederico Morais, 10.º do circuito mundial de 2021, ainda vão entrar em prova, na segunda de quatro etapas do Challenger Series, no 24.º e último ‘heat’ da primeira ronda, juntamente com o australiano Sheldon Simkus e o brasileiro Alejo Muniz.



Além dos três representantes lusos na competição masculina, o Meo Vissla Pro Ericeira conta ainda com a presença das surfistas portuguesas Teresa Bonvalot, Francisca Veselko, Yolanda Sequeira, Carolina Mendes e da ‘wild card’ Mafalda Lopes.



A próxima chamada para a competição, cujo período de espera decorre até dia 10, está marcada para segunda-feira, às 07:35.