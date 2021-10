Surfista Yolanda Sequeira eliminada nos "oitavos" na Ericeira

A algarvia, quinta classificada em Tóquio2020, somou 14,06 pontos (6,23 e 7,83) no quarto 'heat' da terceira ronda do Meo Vissla Pro Ericeira, ficando a 1,27 pontos de Gabriela Bryan, que totalizou 15,33.



Yolanda Sequeira terminou entre as nonas classificadas a prova ericeirense, na qual ainda está em competição a também olímpica Teresa Bonvalot.



A surfista natural de Cascais vai disputar o acesso aos quartos de final na oitava e última bateria da ronda a havaiana Luana Silva.



Já sem representantes na competição masculina, o período de espera no Meo Vissla Pro Ericeira prolonga-se até domingo.