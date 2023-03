Surfistas Medina e Colapinto fecham em beleza dia mais curto em Peniche

Depois de se terem realizado os `oitavos` da prova feminina da parte da manhã, com a portuguesa Yolanda Hopkins em destaque ao eliminar a pentacampeã mundial Carissa Moore, do Havai, a organização interrompeu a competição durante algumas horas, lançando durante a tarde apenas as duas baterias que faltavam para fechar a `ronda dos 32` da prova masculina.

Na bateria 15, Gabriel Medina (12,76 pontos) ultrapassou o havaiano Seth Moniz (9,50), e, no `heat` 16, foi a vez de Colapinto (14,43) confirmar o favoritismo frente ao australiano Jackson Baker (13,17).

Os vencedores vão agora encontrar-se nos oitavos de final, naquela que é vista como uma `final antecipada`.

Com boas perspetivas de ondulação forte e vento favorável para terça-feira, a organização agendou a chamada para as 06:50, esperando-se um dia cheio de surf na Praia de Supertubos.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.