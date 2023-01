Surfistas Nic von Rupp e Tiago Pires na lista final do Capítulo Perfeito

"Depois de uma votação que rondou os 20 mil votos, está dado o pontapé de saída para esta competição especial que vai juntar surfistas de diferentes países e gerações nas melhores ondas que a costa portuguesa tem para oferecer, visando consagrar o melhor 'tube rider' [surfista de ondas tubulares] num duelo épico em ondas perfeitas", lê-se no comunicado.



A votação para eleger o 'esquadrão' luso que vai competir na nona edição do Capítulo Perfeito terminou no domingo e, na categoria Open, os nomes mais votados pelo público foram, por ordem, Nic von Rupp, Pedro Boonman, Miguel Blanco e Tiago Pires.



Já na categoria New Generation, o preferido dos fãs foi Salvador Vala.



Quem também garantiu acesso à competição foi João Maria Mendonça, a quem a organização atribuiu o 'wild card' de resgate que estava reservado a um dos nomes menos votados entre os portugueses.



Estes seis surfistas portugueses vão juntar-se ao 'wild card' Aritz Aranburu, campeão em título do evento, e aos oito atletas estrangeiros já definidos pela organização: Adrian Buchan (Austrália), Adriano de Souza (Brasil), Balaram Stack (Estados Unidos), Bruno Santos (Brasil), Clay Marzo (Havai), Michael February (África do Sul), Nathan Hedge (Austrália) e Torrey Meister (Havai).



Um último convite será atribuído numa prova de 'trials' [qualificação] promovida pela União das Freguesias de Carcavelos e Parede, que terá lugar em data a anunciar (dentro do período de espera da competição principal) e que irá apurar um surfista local de Carcavelos para completar a lista definitiva de 16 atletas que vão surfar na praia de Carcavelos



Em 2023, o prémio monetário global do evento sobe para 35 mil euros, com 25 mil euros de premiação para os atletas participantes (mais 10 mil euros do que na edição anterior) e 10 mil euros em prémios de desempenho.



O período de espera do Capítulo Perfeito começou na segunda-feira e estende-se até 09 de março, com a organização comprometida em escolher o dia com melhores condições possíveis, de ondulação e de vento na praia de Carcavelos, para os 'tubos', a manobra rainha do surf.