Surfistas portuguesas Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot nas "meias" na Galiza

As surfistas olímpicas portuguesas Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot venceram esta tarde as francesas Pauline Ado e Maud Le Car, respetivamente, e defrontam-se na meia-final do Pantin Classic Galicia, Espanha, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL).