Surfistas Tia Blanco e Bettylou Johnson são as primeiras `baixas` em Peniche

Tia Blanco, convidada pela organização, não conseguiu escolher as ondas certas e ficou no último lugar da primeira bateria da ronda de eliminação, com 5,27 pontos, atrás das australianas Tyler Writght (primeira, com 11, 16) e India Robinson (segunda, com 10).



Por seu turno, a jovem 'rookie' havaiana fez 9,56 pontos na segunda bateria da mesma ronda, insuficientes para superar a concorrência da havaiana Gabriela Bryan (12,33) e da australiana Bronte Macaulay (11,07).



No fecho do dia da prova feminina (ainda se realizam quatro baterias do quadro masculino), nota para a homenagem organizada pela WSL, no âmbito do Dia da Mulher - celebrado no dia 08 de março -, e que coloca todos os atletas (homens e mulheres) em prova em Peniche a competirem com uma licra com o nome da mulher desportista que mais os inspira.



A competição arrancou hoje, ao meio-dia, na Praia de Supertubos, com a 'fatia de leão' do dia dedicada à prova feminina, e o período de espera do MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl dura até ao dia 13 de março.