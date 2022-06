Surto de Covid no pelotão da Volta à Suíça apanha líder Aleksandr Vlasov

O líder da geral individual Aleksandr Vlasov testou positivo esta manhã, um dia depois de vencer a quinta etapa, disse a equipa do piloto russo, tal como o seu companheiro de equipa na Bora-Hansgrohe, o alemão Anton Palzer.



O surto de Covid-19 provocou as desistências das equipas Alpecin-Fenix e Bahrain Victorious, um dia depois da Jumbo-Visma ter deixado a prova, que conta com os ciclistas portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE-Emirates).



“No interesse da saúde de todos os ciclistas e colaboradores [da Volta à Suíça], deixar a corrida é considerada a decisão mais sensata pela direção da equipa e pela equipa médica”, refere em comunicado a Alpecin-Fenix.



Quatro testes positivos, incluindo o do colombiano Rigoberto Urán, medalha de prata olímpica em estrada em 2012, foram detetados entre os realizados esta manhã pelos ciclistas presentes na Volta à Suíça, que termina no domingo.



“Decidimos dar a opção de largar para os dois ciclistas restantes, Neilson Powless e Jonas Rutsch, com o consentimento da nossa equipa médica”, adianta a Education First.



O suíço Marc Hirschi, colega de equipa de Rui Costa na UAE-Emirates, também testou positivo e está fora da corrida, tal como o seu companheiro de quarto e compatriota Joel Suter, que foi retirado por precaução.



“Infelizmente, como muitas outras equipas, também tivemos um aumento nos casos de Covid-19”, disse o diretor médico da formação dos Emirados Árabes Unidos, Adrian Rotunno.



O aumento de casos de Covid-19 e a retirada de várias equipas e um total de 29 ciclistas, incluindo o líder, o russo Alexander Vlasov, não impediu o início da sexta etapa da prova suíça, entre Locarno e Moosalp, na distância de 180 quilómetros.



Depois de muita discussão com as equipas, a empresa promotora, o sindicato dos ciclistas e a União Ciclista Internacional (UCI), os organizadores da Volta à Suíça decidiram que a prova vai continuar, segundo o seu diretor, Olivier Senn.



“Com 18 equipas em prova, achamos que ainda há uma maneira de ter uma corrida real. Todas as equipas restantes concordaram em começar e não haverá mudanças em relação à etapa do dia. Vamos verificar amanhã de manhã, esperando que não tenhamos novos casos”, disse o diretor de prova.



O pelotão, inicialmente composto por 152 corredores, partiu para a sexta etapa com 94. A corrida suíça é um dos últimos eventos para se preparar para a Volta a França, que começa em duas semanas.