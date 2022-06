Susana Veiga com sexto lugar e recorde nacional nos Mundiais de natação adaptada

Susana Veiga nadou a final em 5.00,92 minutos, melhorando recorde nacional (5.02,09) que já lhe pertencia, e terminou a 15,37 segundos da nova campeã mundial, a britânica Toni Shaw (4:45.55).



Nos 100 metros livres S11, Marco Meneses foi oitavo classificado com a marca de 1.02,51, a 5,46 segundos do vencedor, o neerlandês Rogier Dorsman (56,65), depois de nas eliminatórias da manhã ter estabelecido novo recorde nacional (1.01,50).



Na sexta-feira, penúltimo dia de competições, Marco Meneses nada as eliminatórias dos 100 metros costas S11, Diogo Cancela e Ana Castro tentam o apuramento para a finais dos 200 metros estilos SM8, enquanto Ivo Rocha disputa as eliminatórias dos 200 metros livres S5 e nada a final direta dos 100 metros bruços SB5.



Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.



Após cinco dias de competição, a Itália lidera o quadro de medalhas, com um total de 41 (18 de ouro, 13 de prata e 10 de bronze), seguida do Brasil, que soma também 41 (15 de ouro, 18 de prata e 18 de bronze).



Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, de 70 países, entre os quais 10 portugueses.