Swiatek, de 22 aos, bateu a 29.ª da hierarquia mundial pelos parciais de 6-2 e 7-5, num encontro que teve a duração de uma hora e 42 minutos na relva do All England Club, onde a polaca ainda não perdeu nenhum set na edição deste ano.



Swiatek, que venceu Roland Garros em 2020, 2022 e 2023, e o Open dos Estados Unidos em 2022, vai enfrentar agora a suíça Belinda Bencic, n.º 14 do mundo, com a líder mundial a procurar o primeiro trunfo em Wimbledon, onde nunca passou na quarta ronda.