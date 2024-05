A polaca Iga Swiatek prosseguiu hoje a defesa do título em Roland Garros com uma vitória em dois sets frente à tenista checa Marie Bouzková, qualificando-se pelo quinto ano consecutivo para os oitavos de final do Grand Slam francês.

No dia em que celebra o seu 23.º aniversário, a bicampeã em título e número um mundial teve um triunfo fácil diante da 42.ª classificada do ranking WTA, impondo-se no encontro da terceira ronda com os parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 33 minutos.



Nos oitavos de final, Swiatek, que também conquistou o cetro no ‘major’ parisiense em 2020, vai defrontar a russa Anastasia Potapova (41.ª), que também hoje derrotou a chinesa Wang Xinyu (37.ª), por 7-5, 6-7 (6-8) e 6-4.