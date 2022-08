Taça Continental de hóquei em patins disputa-se em Itália em setembro

A Taça Continental 2022 vai disputar-se nos dias 17 e 18 de setembro, em Follonica, Itália, e contará com a participação dos portugueses do Valongo, anunciou hoje a Federação Europeia de Hóquei em patins (World Skate Europe).