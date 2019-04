Taça da Europa de Escalada de Bloco para jovens no fim de semana em Soure

Lusa Comentários 25 Abr, 2019, 09:24 | Outras Modalidades

Organizado pela Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada (FPME), em parceria com o Núcleo de Escalada de Soure, o evento reunirá "mais de 250 jovens atletas de 20 países", disse hoje à agência Lusa Bruno Gaspar, técnico da Federação.

A competição, integrada no calendário da IFSC (International Federation of Sport Climbing), é a primeira das três provas que contam para a edição deste ano da Taça da Europa, que também se disputa na Áustria e na Bulgária, onde termina no dia 25 de maio.

Contando com a participação de "alguns dos atletas que vão estar presentes em Tóquio 2020, edição de estreia da escalada em Jogos Olímpicos", a prova, com entrada livre, decorre no Pavilhão Encosta do Sol, em Soure, entre as 07:30 e as 19:40 de sábado, e a partir das 08:00 de domingo, estando agendada para as 16:00 deste dia a cerimónia de encerramento.

Soure é o único local do país onde se têm realizado provas do Campeonato da Europa de Escalada de Bloco para Jovens, o que representa "um reconhecimento das organizações internacionais da excelência das instalações e da organização das anteriores edições", e concentra no concelho "centenas de desportistas, técnicos, árbitros e fãs deste desporto", sustentam os promotores do evento.

Significativo é igualmente o facto de o número de participantes ter vindo a registar um "progressivo crescimento", sublinha Bruno Gaspar, referindo que em 2016 a competição registou a participação de 130 atletas, no ano seguinte 140 e, em 2018, 160, número que aumenta para mais de 250 presenças este ano.

O acentuado acréscimo verificado em 2019 deve-se não só à expansão que a modalidade vinha a verificar nos últimos anos, mas também, com certeza, ao facto de a escalada de bloco ter sido reconhecida como modalidade olímpica, explica Bruno Gaspar.

Embora a FPME seja reconhecida pela federação internacional de escaladas (IFSC), ela não está acreditada em Portugal.

A tutela (Secretaria de Estado da Juventude e Desporto) não reconheceu ainda a FPME por causa do diferendo que existe entre esta entidade com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), que reivindica para si o montanhismo e escalada, adianta Bruno Gaspar.