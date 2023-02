Taça Davis. Borges joga singular com a Rep. Checa

O sorteio realizado esta sexta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal da Maia ditou o confronto entre o número dois nacional e 105.º colocado no ranking ATP e o checo Jiri Lehecka, que ocupa o 39.º lugar na hierarquia mundial, na luta pelo primeiro ponto da eliminatória de acesso às finais da Taça Davis.O segundo desafio de singulares, a realizar-se no sábado, será discutido pelo número um português e 84.º do mundo, João Sousa, e Tomas Machac, 122.º classificado na tabela ATP.O encontro de pares, a abrir a jornada de domingo, será jogado pelo maiato Nuno Borges e Francisco Cabral, a representar pela terceira vez a seleção nacional, contra Tomas Machac e Adam Pavlasek.Os dois últimos duelos de singulares, após o desafio de pares, vão colocar João Sousa diante de Jiri Lehecka, que atingiu recentemente os quartos de final no Open da Austrália, e o jovem maiato, de 25 anos, frente Tomas Machac a encerrar a eliminatória de apuramento para as finais da Taça Davis.