Taça Davis. Croácia ultrapassa Espanha rumo às "meias"

O croata Borna Coric, número 26 no ranking ATP, foi o primeiro a ser chamado a jogo e, diante do experiente Roberto Bautista-Agut (21.º ATP), de 34 anos, levou a melhor, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), conquistando assim o primeiro ponto da eliminatória.No segundo encontro de singulares, o duelo foi mais intenso e equilibrado, tendo sido decidido apenas ao fim de três horas e 17 minutos, quando Marin Cilic (17.º) conseguiu se impor a Pablo Carreño-Busta, 13.º classificado mundial, com os parciais de 5-7, 6-3 e 7-6 (7-5).Consumado o primeiro triunfo sobre Espanha, em quatro eliminatórias disputadas pelas duas seleções, a Croácia vai defrontar a Austrália nas meias-finais da Taça Davis, depois de, em 2021, ter perdido o título para a Rússia, este ano banida da competição devido à invasão à Ucrânia.