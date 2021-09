Taça Davis: Portugal cede empate à Roménia e eliminatória está em aberto

O primeiro a defender as cores de Portugal foi o vimaranense, número 150 no ‘ranking’ ATP, que derrotou Filip Cristian Jianu, 317.º colocado na hierarquia mundial, em dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 26 minutos.



Depois de um primeiro parcial tranquilo, sem enfrentar qualquer ponto de ‘break’ e ao quebrar o serviço do adversário no sexto jogo para passar para a frente, Sousa encontrou maior oposição no segundo ‘set’.



O jovem Filip Cristian Jianu, de 19 anos, convocado pela segunda vez para a Taça Davis, chegou a uma vantagem de 3-1, mas não foi capaz de lidar com a maior experiência do minhoto, a defender as cores nacionais pela 29.ª ocasião, que reagiu com dois ‘breaks’ e conquistou o primeiro ponto para o saldo português, ao concretizar o primeiro ‘match point’ de que dispôs.



Já depois de João Sousa atingir o maior número de vitórias em singulares (26) na Taça Davis, superando assim João Cunha e Silva, com quem partilha agora o registo de 37 triunfos globais, foi a vez de Gastão Elias defrontar o número um romeno e 250.º colocado mundial, Marius Copil.



Num desafio que se previa difícil para o tenista da Lourinhã (215.º ATP), o anfitrião revelou-se mais forte, sobretudo no serviço (11 ases), e a jogar em casa, no piso rápido da Sala Sporturilor Horia Demian, conseguindo conquistar o primeiro ponto para a Roménia em duas partidas, com os parciais de 6-4 e 6-3.



Concluídos os dois encontros de singulares, Portugal e Roménia voltam no domingo a defrontar-se para disputar um duelo de pares, que colocará Sousa e Elias frente a Marius Copil e Horia Tecau, especialista da variante (16.º e antigo número dois), e mais dois desafios de singulares para apurar a equipa vencedora, que ficará mais próxima da fase de qualificação das Finais da Taça Davis de 2022.