Taça Davis. Portugal revela convocatória para o Rep. Checa

O capitão Rui Machado, segundo avançou à Lusa, vai repetir a mesma convocatória da última eliminatória com o Brasil, que deu o acesso à fase de qualificação para as Finais da Taça Davis e será disputada nos ‘courts’ de terra batida da Maia.Graças ao triunfo por 3-1 em Viana do Castelo, no último mês de setembro, João Sousa, Nuno Borges, Gastão Elias, Frederico Silva e Francisco Cabral voltaram a merecer a confiança do capitão e treinador Rui Machado, tendo agora como missão lutar por uma vaga entre a elite mundial, que irá discutir as Finais da Taça Davis no final do ano.Será a quarta vez que Portugal vai tentar a presença na última fase da competição, depois das derrotas em 1994 (Croácia), 2017 (Alemanha) e 2019 (Cazaquistão), esta última já no atual formato.