Tadej Pogacar `brilha` e sobe à liderança do Paris-Nice à quarta etapa

Pogacar, vencedor da Volta a França em 2020 e 2021, conseguiu a sexta vitória em 2023, a 52.ª da carreira aos 24 anos, ao cumprir em 4:01.17 horas os 164,7 quilómetros entre Saint-Amand-Montrond e o topo de La Loge des Gardes.



O esloveno bateu o francês David Gaudu (Groupama-FDJ) por um segundo, com o suíço Gino Mäder (Bahrain-Victorious) em terceiro, a 34 segundos, após um ataque do novo líder que deixou todos para trás.



Gaudu até 'saltou' primeiro do grupo de favoritos, em que Pogacar já tinha bonificado, mas depois foi alcançado pelo ataque de 'Pogi', que deixou Vingegaard e outros candidatos para trás com uma mudança de ritmo que ninguém conseguiu acompanhar.



O dinamarquês, vencedor da Volta a França em 2022, mostrou debilidades e acabou em sexto lugar, a 43 segundos, ficando em terceiro já a 44 segundos do novo camisola amarela. Gaudu é segundo, a 10.



Único português em prova, Rui Oliveira viu o seu chefe de fila na UAE Emirates 'brilhar' e acabou em 102.º.



Na quinta-feira, a quinta etapa liga Saint-Symphorien-sur-Coise a Saint-Paul-Trois- Châteaux, com quatro contagens de montanha categorizadas, as primeiras três logo a abrir a tirada.