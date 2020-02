Tadej Pogacar começa 2020 com vitória na Volta à Comunidade Valenciana

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu hoje a 71.ª Volta à Comunidade Valenciana em bicicleta, no arranque para a época 2020, após uma última etapa ganha ao ‘sprint’ pelo holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).