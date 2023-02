Tadej Pogacar conquista Volta à Andaluzia em último dia ganho por Omar Fraile

Fraile, de 32 anos, impôs-se ao cabo de 4:27.59 horas, necessárias para cumprir os 184,3 quilómetros entre Otura e Alhaurín de la Torre, batendo dois italianos, Alessandro Covi (UAE Emirates), segundo, e Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious), terceiro.



Pogacar chegou a cinco segundos, em 14.º, e confirmou o triunfo na geral final de uma corrida em que venceu três de cinco etapas, com mais de um minuto para todos os rivais.



Dois ciclistas da Bahrain-Victorious completam o pódio, com o espanhol Mikel Landa em segundo, a 1.18 minutos, e o colombiano Santiago Buitrago em terceiro, a 1.23 minutos.



Os dois portugueses em prova, ambos da Movistar, ainda subiram posições na geral no dia de hoje, com Rúben Guerreiro a acabar em 21.º e Nelson Oliveira em 26.º.