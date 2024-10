Tadej Pogacar estende contrato com a UAE Emirates até 2030

“A UAE Emirates, a recém-coroada melhor equipa da União Ciclista Internacional (UCI) em 2024, está entusiasmada por anunciar que o campeão mundial Tadej Pogacar prolongou o contrato com a equipa até 2030”, lê-se em comunicado da formação na qual alinham os portugueses João Almeida, António Morgado e os gémeos Rui e Ivo Oliveira.



Vencedor do ranking individual da UCI pela quarta temporada consecutiva, ‘Pogi’ tinha contrato com a UAE Emirates até 2027, tendo estendido a ligação por mais três anos.



O esloveno de 26 anos venceu esta época a Volta a Itália, onde conquistou a camisola da montanha e seis etapas, a Volta a França (mais seis etapas) e o Mundial, sendo o primeiro ciclista desde Stephen Roche em 1987 a alcançar a ‘Tripla Coroa’.



“Estou extremamente orgulhoso por prolongar o meu tempo com a UAE Emirates. Esta equipa tem sido a minha casa nos últimos cinco anos e genuinamente não me imagino noutro lado”, confessou, citado em comunicado da UAE Emirates.



Desde que se tornou profissional em 2019, ‘Pogi’ somou 88 triunfos, o primeiro dos quais na Volta ao Algarve. Em cinco épocas, conquistou três vezes o Tour (2020, 2021 e 2024), tendo ainda sido ‘vice’ na prova francesa em 2022 e 2023 e terceiro classificado na Vuelta2019.



“Os melhores momentos da minha carreira aconteceram na UAE Emirates e isso é um reconhecimento ao staff, à direção, aos colegas e aos parceiros que me permitiram exibir-me ao melhor nível. Estou muito entusiasmado com o futuro. Esta equipa proporciona-me a melhor hipótese de lutar por vitórias e é exatamente o que quero fazer”, concluiu o corredor que, só esta época, conquistou 25 triunfos em 58 dias de corrida.