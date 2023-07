Taekwondo português de luto com a morte de Abílio Costa aos 52 anos

“A Federação Portugal Taekwondo declara o luto durante três dias e sugere a todos os praticantes que durante os seus treinos ou competições, neste período, prestem um minuto de silêncio em sua homenagem”, refere numa nota nas redes sociais.



A federação recorda que o Grão Mestre Abílio Costa era um dos mais prestigiados e graduados praticantes portugueses de taekwondo, desempenhando importantes papéis como atleta, treinador, selecionador nacional e dirigente, e que a sua morte deixa a modalidade mais pobre.



A Câmara Municipal do Seixal lamenta também a morte de Abílio Costa, que considera “um dos mais prestigiados e graduados praticantes portugueses de taekwondo e um grande impulsionador da modalidade no concelho do Seixal e no país”.



A autarquia recorda que Abílio Costa integrava o Comité de Poomsae da União Europeia de Taekwondo desde 2019 e foi um dos grandes impulsionadores e promotor da realização do Campeonato da Europa de Taekwondo Poomsae em novembro de 2021 em Portugal, mais precisamente no concelho do Seixal.



“Em abril deste ano, foi nomeado para o cargo de presidente do Comité de Supervisão de Competições Poomsae da União Europeia de Taekwondo (ETU), reflexo da excelência do seu trabalho na promoção e desenvolvimento do taekwondo em Portugal”, adianta a câmara na nota de pesar.



Abílio Costa “era também responsável pela Escola de Taekwondo do Portugal Cultura e Recreio, inspirando inúmeros alunos, e o seu compromisso em promover a disciplina, o respeito e a excelência técnica será um legado duradouro”.