Taís Pina termina em quinto lugar no Grand Slam de Paris de judo

Na sua estreia em torneios da categoria Grand Slam, a jovem lusa, de 19 anos e 99.ª do ranking mundial, ganhou os três primeiros combates, perante a italiana Raffaella Lelia Ciano (145.ª), a grega Elisavet Teltsidou (segunda) e francesa Lila Mazzarino (193.ª).



Taís Pina, medalha de bronze nos Europeus sub-23, perdeu nas meias-finais com a francesa Marie Eve Gahie (oitava do mundo), cedendo no combate pelo bronze frente à também gaulesa Margaux Pinot (11.ª).



Na mesma categoria, Joana Crisóstomo, 59.ª do mundo, perdeu logo na estreia, frente à norte-americana Melissa Myers (95.º).



Otari Kvantidze (163.º) chegou à terceira ronda em -73 kg, depois de vencer o congolês Rodrick Kuku (sem ranking) e o irlandês Joshua Green (54.º), perdendo depois com Behruzi Khojazoda (15.º), do Tajiquistão.



Também em -73 kg Thelmo Gomes (113.º) perdeu logo na estreia, frente ao moldavo Adil Osmanov (33.º).



Anri Egutidze (63.º) atingiu a terceira ronda em -81 kg, na qual João Fernando (30.º) caiu na segunda eliminatória frente ao azeri Zelim Tckaev (12.º), depois de ter vencido o georgiano Dimitri Gochilaidze (41.º).



Egutidze derrotou o saudita Abdulelah Albali (147.º) e o italiano Antonio Esposito (19.º), mas acabou por ser afastado pelo cazaque Abylaikhan Zhubanazar (15.º).