Takanori revalida título em -81 kg, Leski é a nova campeã em -63 kg

Com tantas opções na seleção, Takanori voltou a ser a melhor escolha no peso intermédio masculino, com o judoca a seguir as pegadas de Hifumi Abe (-66 kg), no segundo dia, e a conseguir revalidar a conquista de Tóquio2020.



O campeão olímpico era um dos indiscutíveis, apesar do oitavo lugar no ranking, e depois de um percurso em que afastou o líder mundial, o belga Matthias Casse – que seria quinto -, ainda foi intransponível com o tricampeão mundial.



Na final, no que foi o seu quinto combate, Takanori teve uma luta de titãs com o georgiano Tato Grigalashvili, campeão mundial em 2022, 2023 e já este ano, e tornou muito fácil o que parecia difícil.



Completamente dominador, o bicampeão olímpico obteve vantagem de waza-ri e depois de ippon para resolver a final.



Também em masculinos, o sul-coreano Joonhwan Lee, terceiro do mundo, e o tajique Somon Makhmadbekov, sétimo, completaram o pódio, ambos com medalhas de bronze.



A competição masculina, em que o português João Fernando foi eliminado ainda primeiro combate, não deu azo a grandes surpresas, ao contrário dos femininos, sem que a França conseguisse, com Clarisse Abgegnenou, o seu primeiro ouro.



A seleção da casa, fortemente apoiada na Arena Champ-de Mars, conta nestes primeiros quatro dias com tantas medalhas quanto o Japão, com seis, mas os nipónicos com três de ouro, enquanto os gauleses têm duas de prata e quatro de bronze.



Hoje, a campeã olímpica de Tóquio2020 em -63 kg, Clarisse Abgegnenou, era o grande trunfo, mas a judoca, que foi mãe em 2022 e esteve quase dois anos parada, perdeu nas meias-finais com a futura campeã, a eslovena Andreja Leski.



A francesa acabou por ganhar o bronze, a par de Laura Fazliu, no que foi a terceira medalha olímpica da história para o Kosovo, depois do ouro de Majlinda Kelmendi no Rio2016 e da prata de Distria Krasniqi em Paris, todas no judo.



Na final feminina, a ‘outsider’ mexicana Prisca Awiti Alcaraz, 18.ª do mundo, surpreendeu e esteve muito perto do ouro, numa final em que chegou a ter vantagem, mas a que Leski soube dar a volta.



Na categoria, com várias surpresas, entre as quais a eliminação da campeã e líder mundial Joanne Van Lieshout na estreia, também a portuguesa Bárbara Timo perdeu no primeiro combate, igualmente com a sul-coreana Jisu Kim (sétima), que depois afastou a neerlandesa.



Na quarta-feira, a competição individual de judo de Paris2024 prossegue com as categorias de -70 kg, com a estreia da portuguesa Taís Pina, e de -90 kg.