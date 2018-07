Tänak vence na Finlândia e reentra na luta pelo Mundial de ralis

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 13:51 | Outras Modalidades

Tänak somou o quarto triunfo da carreira, ao vencer 12 das 23 classificativas do rali e a terminar com 32,7 segundos de vantagem sobre o norueguês Mads Ostberg (Citroën C3), segundo classificado, e 35,5 sobre o finlandês e companheiro de equipa Jari-Matti Latvala.



“A equipa fez um trabalho excecional, todo o fim de semana foi perfeito para nós”, admitiu o estónio, de 30 anos.



Com a segunda vitória do ano, depois do triunfo na Argentina, Tänak consolidou o terceiro lugar na classificação do Mundial de pilotos, a 46 pontos do líder, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que não foi além do nono lugar na Finlândia.



Neuville, que teve um dia azarado na sexta-feira, viu também o pentacampeão do mundo Sébastien Ogier (Ford Fiesta) reduzir a sua vantagem, de 27 para 21 pontos, apesar de o francês não ter conseguido melhor do que o quinto lugar no rali, a 2.15 minutos de Tänak.



O belga ainda minimizou os danos com os dois pontos correspondentes ao quarto lugar na ‘power stage’, vencida por Tänak, enquanto Ogier ficou fora dos pontos, com o sexto posto.



O finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris), vencedor da prova em 2017, foi forçado a abandonar hoje, durante a primeira das quatro especiais do dia, quando seguia no quarto lugar.



O asfalto da Alemanha vai acolher, entre 16 e 19 de agosto, a nona das 13 provas do Mundial de ralis.