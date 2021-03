Tao Geoghegan Hart abandona Paris-Nice após queda

Hart, um dos favoritos à vitória final da ‘Corrida ao Sol’, foi obrigado a abandonar a prova após a queda na descida de Brouilly, a 25 quilómetros da meta em Chiroubles, tendo sido posteriormente transportado para um hospital nas proximidades, para fazer exames médicos.



É o segundo homem da INEOS a abandonar o Paris-Nice, após uma queda logo no primeiro dia ter levado à desistência do australiano Richie Porte, chefe de fila da formação britânica.



Roglic, vencedor da Volta a Espanha em 2019 e 2020, cumpriu hoje os 187,6 quilómetros entre Chalon-sur-Saône e Chiroubles em 4:49.36 horas, gastando menos 12 segundos do que o alemão Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), vencedor da prova em 2020, hoje segundo classificado.



O ‘Canibal’, que venceu pela primeira vez em 2021, na prova em que se estreia na temporada, tem agora 35 segundos de vantagem na geral para Schachmann, segundo, e 37 para o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), terceiro, que hoje foi 14.º e cedeu 21 segundos para o vencedor.