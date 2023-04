Tao Geoghegan Hart é o líder da Volta aos Alpes

Hart, de 28 anos, cumpriu os 127,5 quilómetros entre Rattenberg e Alpbach, na Áustria, em 3:18.00 horas, batendo Gall por dois segundos e Carthy por quatro, no final do primeiro dia nos Alpes.



O triunfo deixa o vencedor da Volta a Itália de 2020 no primeiro lugar da geral, agora com seis segundos de vantagem para o austríaco e 10 para Carthy, após as bonificações, num dia em que se impôs no alto a vários candidatos.



A Volta aos Alpes decorre até sexta-feira, com a segunda etapa, esta terça-feira, a ligar Reith im Alpbachtal a Ritten em 165,2 quilómetros, de novo com chegada em alto.