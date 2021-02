Tao Geoghegan Hart não defende título no Giro de 2021 e vai estrear-se no Tour

"Adoro correr em Itália. O Giro foi uma grande experiência e seria incrível voltar para defender o dorsal número um, mas quero concentrar-me em algo novo, e o Tour é a maior corrida de todas", explicou Hart, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.



O jovem ciclista, de 25 anos, quer continuar a ganhar "experiência em grandes voltas" e tem para 2021 ainda outro objetivo: a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, logo após o Tour, devido à pandemia de covid-19.



Hart conseguiu a maior vitória da carreira na ‘corsa rosa' de 2020, em que João Almeida (Deceuninck-QuickStep) ficou em quarto, tendo subido ao pódio final com outro português, Rúben Guerreiro (Education First), vencedor da montanha.