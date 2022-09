TAS confirma recurso da desclassificação no Tour do ciclista colombiano Quintana

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anunciou hoje ter recebido o recurso da desclassificação da última Volta a França por parte do ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic), por alegado consumo de substância proibida, dando início ao processo.