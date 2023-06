Tavares foi o melhor ciclista português no atribulado prólogo da Corrida da Paz

No primeiro dia da prova da Taça das Nações de sub-23, que hoje começou em Jeseník (República Checa), o melhor registo português coube a Gonçalo Tavares, que cumpriu os 3.100 metros do prólogo em 03.48 minutos, sendo 10 segundos mais lento do que o vencedor, o francês Pierre Gautherat.



Lucas Lopes foi 37.º, a 11 segundos de Gautherat, seguindo-se Alexandre Montez (45.º a 12), Duarte Domingues (79.º a 18) e Daniel Lima (84.º, também a 18).



Mas numa jornada em que as diferenças foram diminutas entre os corredores, foi Afonso Eulálio que acabou por ser protagonista involuntário: sofreu um furo num prólogo em que não havia carros de apoio, nem assistência neutra apeada, e em que não era possível colocar bicicletas suplentes ao longo do percurso, sendo forçado a fazer grande parte do percurso a pé, com a bicicleta pela mão.



Na sexta-feira, a primeira etapa em linha tem 121,9 quilómetros, ligando Jeseník a Rýmarov.