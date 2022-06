Taylor Fritz vence na relva de Eastbourne antes de Wimbledon

Fritz conquistou o segundo título do ano -- após o triunfo no Masters 1000 de Indian Wells, diante de Rafael Nadal -, e o terceiro da carreira, já que em 2019 também tinha triunfado em Eastbourne, torneio que antecede o 'major' de Wimbledon.



Na final de hoje, Fritz bateu Cressy, 60.º do mundo, pelos parciais de 6-2, 6-7 (4-7) e 7-6 (7-4), após duas horas e 16 minutos de encontro.



Em Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' de 2022, que se inicia na segunda-feira, Taylor Fritz deverá entrar em 'court' na terça-feira, iniciando a competição diante do italiano Lorenzo Musetti (71.º).