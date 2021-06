Técnico apurado para a final da Taça de Portugal de râguebi

Os ‘engenheiros’ já venciam ao intervalo, por 20-17, e superiorizaram-se com quatro ensaios contra apenas três dos ‘advogados’, que desperdiçaram uma penalidade fácil, em zona frontal, no último minuto do encontro, que lhes permitiria discutir o troféu no próximo fim de semana.



Os atuais campeões nacionais vão, portanto, encontrar na final o vencedor do encontro entre o CDUL e o Belenenses, que se disputa na quarta-feira, às 20:30, também no Jamor.



Os jogos das meias-finais da Taça de Portugal estavam agendados para sexta-feira e sábado passados, em campos situados em Lisboa, mas foram cancelados e reagendados para esta semana, em Oeiras, devido ao recuo do concelho no plano de desconfinamento da covid-19.