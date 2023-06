Técnico Christophe Galtier e o filho detidos por suspeitas de discriminação

Em declarações à agência noticiosa AFP, Xavier Bonhomme, delegado do ministério público de Nice, informou que o técnico e o filho, que é agente de futebolistas, estão detidos desde as 08:45 e garantiu dar mais pormenores sobre o assunto ao final do dia.



A detenção não foi confirmada pelo advogado de Christophe Galtier, técnico deverá estar de saída do PSG, clube no qual alinham os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha.



Em abril, a justiça francesa abriu um inquérito a Galtier por suspeitas de “discriminação racial e religiosa”, quando orientava o Nice, na temporada 2021/2022.



Na origem do inquérito esteve uma carta divulgada por vários órgãos de comunicação social, na qual o antigo dirigente do Nice Julien Fournier acusava Galtier de ter dirigido palavras discriminatórias aos futebolistas do Nice, durante o período em que orientou o clube.



Segundo Fournier, o treinador ter-lhe-á dito, entre outras coisas, que a equipa do Nice “não poderia ter tantos negros e muçulmanos” e manifestou o desejo de querer limitar “ao mínimo possível o número de jogadores muçulmanos”.



Entretanto, Christophe Galtier rejeitou as acusações e apresentou uma queixa por difamação contra Julien Fournier e dois jornalistas.