Televisão pública chinesa termina boicote à NBA

Em outubro de 2019, o diretor-geral dos Houston Rockets na altura, Daryl Morey, publicou uma mensagem naquela rede social de apoio às manifestações, por vezes violentas, contra a lei da extradição na região especial administrativa da China.", escreveu Morey, o que provocou a retaliação das autoridades chinesas, com o canal de televisão estatal CCTV a suspender a transmissão de jogos da NBA, apesar de ter aberto uma exceção nas duas últimas partidas das finais, em outubro de 2020.Pela primeira vez desde aquela data, hoje (madrugada de terça-feira nos Estados Unidos), a CCTV transmitiu em direto um encontro da mais importante liga mundial de basquetebol, entre Los Angeles Clippers e Utah Jazz, que a equipa californiana venceu por 121-115.Apesar do boicote, o grupo chinês de tecnologia Tencent, com o qual a NBA mantém uma parceria, continuou a transmitir os jogos da competição, mas mediante pagamento, abrangendo, por isso, uma audiência muito mais reduzida.