Telma Monteiro ainda sonha com Paris2024

Para Telma Monteiro, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, é uma situação difícil, depois de ter regressado aos tatamis apenas em abril, no seguimento de uma paragem de cinco meses, após uma lesão grave.Uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo obrigou a cirurgia e a uma recuperação acelerada da judoca, que, mesmo assim, perdeu muitas competições e viu-se impossibilitada de manter o lugar de apuramento que tinha em -57 kg.Telma Monteiro competiu em Atenas2004, Pequim2008, Londres2012, Rio2016, onde conquistou uma medalha de bronze, e Tóquio2020, disputados em 2021 devido à pandemia da covid-19.Na carreira, Telma conta ainda com quatro medalhas de prata e uma de bronze em campeonatos do mundo, 15 medalhas em campeonatos da Europa, seis como campeã europeia, duas de prata e sete de bronze, e 24 medalhas em Masters, Grand Slam e Grand Prix.