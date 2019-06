Telma Monteiro "motivada" para o sexto título europeu

Lusa Comentários 21 Jun, 2019, 16:24 / atualizado em 21 Jun, 2019, 16:25 | Outras Modalidades

"Acredito nas minhas capacidades. Tenho consciência de que não é um feito fácil de alcançar, mas também não era fácil ser pentacampeã da Europa e consegui", vincou a atleta, que nunca falhou um pódio em Europeus.



A judoca, de 33 anos, é a atual 16.ª do ranking mundial e 27.ª na classificação olímpica na categoria de -57 kg e estreia-se no sábado nos Jogos Europeus, que valem por Campeonato da Europa no judo, frente à holandesa Margriet Bergstra, 27.ª mundial e 37.ª olímpica, respetivamente.



"Só tenho de estar concentrada. Estou ciente das dificuldades que vou encontrar, porém tenho de estar concentrada combate a combate e acreditar que posso ganhar todos e chegar ao fim do dia e estar no pódio", observou, antes de conhecer o sorteio.



Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, assume que esta tem sido uma época "mais atípica", uma vez que está habituada aos pódios em provas internacionais "e isso não tem acontecido".



"Isso faz parte da carreira de qualquer atleta, ainda assim tenho conseguido alguns resultados, que não sendo medalha, vão dando pontos para a qualificação olímpica, o grande objetivo. Tenho tido sensações muito boas, mas obviamente quando isso não se traduz em medalhas é mais difícil de demonstrar. O importante é sentir motivação para treinar, competir e continuar a lutar pelo pódio", acrescentou.



Depois dos Jogos Rio2016, Telma Monteiro tem-se focado "mais na preparação das competições" que escolhe fazer, em vez de "andar a correr atrás de pontos e a competir sem sentido".



"Tenho 33 anos, muitos de alta competição, tenho de gerir o meu calendário de maneira diferente. Tenho gerido o meu calendário em função daquilo que acho mais adequado para ter tempo de me preparar", justificou.



Nestes II Jogos Europeus, Portugal vai apresentar-se com um total de 98 desportistas em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.







