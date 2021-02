Telma Monteiro nomeada contra a manipulação de competições

Telma Monteiro e Pimenta, medalha de prata em K2 1.000 metros em Londres2012, são os representantes lusos nas campanhas internacionais para a promoção da consciencialização dos atletas em relação aos riscos da manipulação de competições, anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP).”, afirmou Telma Monteiro, citada pelo COP.O organismo olímpico recordou que os dois medalhados olímpicos já protagonizavam, juntamente com João Sousa, David Rosa e Patrícia Mamona, a campanha do seu programa de integridade #PeloRespeito, nomeadamente nas suas iniciativas de formação junto de Federações e agentes desportivos.", admitiu a judoca natural de Almada.





Motivação de Fernando Pimenta







Igualmente citado pelo COP, Fernando Pimenta admitiu sentir “".", referiu Pimenta.O projeto Believe in Sport foi lançado em 2018 e pretende proteger e promover a integridade das competições desportivas e proteger os atletas. É realizado em parceria com as federações internacionais das várias modalidades e com os Comités Olímpicos nacionais, bem como com atletas e treinadores.