Telma Monteiro vai ser operada ao joelho, mas mantém Paris2024 como objetivo

"A atleta será sujeita a intervenção cirúrgica na próxima semana, seguindo depois um plano de recuperação que visará manter intacto o objetivo de marcar presença nos sextos Jogos Olímpicos da carreira", indicou o clube lisboeta.

O clube esclareceu também a natureza da lesão da judoca, que após os Europeus realizou exames complementares, de modo a avaliar o caminho a seguir e quando Telma Monteiro, que competiu em cinco Jogos Olímpicos, volta a tentar estar em Paris2024.

"Quem conhece a motivação e a resiliência de Telma Monteiro acredita que estará em Paris2024", acrescentou o clube lisboeta.

A judoca, que completa 38 anos em dezembro, tem o mais vasto palmarés da modalidade em Portugal, com um bronze olímpico, quatro títulos de vice-campeã mundial, seis de campeã europeia e numerosas medalhas, muitas das quais no circuito internacional.

Após os Jogos de Tóquio2020, realizados em 2021, Telma Monteiro revelou a vontade de continuar no circuito e apurar-se para Paris.

A oito meses dos Jogos e quando ainda decorre a qualificação nas 14 categorias de peso da modalidade, Telma Monteiro encontra-se em lugar elegível em -57 kg, ocupando a 13.ª posição direta -- excluindo a atleta do país anfitrião e só contabilizando uma vaga de judoca por país -, entre as 17 apuradas via ranking.

A perda de competição internacional, em que se contabilizam os pontos acumulados para o apuramento, é um risco para a judoca lusa, que poderá, caso perca a posição elegível, ser obrigada a recuperar pontos na reta final da qualificação.