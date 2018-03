Tempestade Félix ameaça realização de jogos

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mar, 2018, 09:52 / atualizado em 10 Mar, 2018, 10:00 | Outras Modalidades

As viagens aéreas entre o Continente e o Funchal e o seu eventual cancelamento poderão obrigar ao adiamento de nove jogos de futebol, um de basquetebol, outro de andebol e dois de voleibol, tudo relativo a campeonatos nacionais.



No futebol o principal destaque vai para os jogos Nacional-Sp. Braga B e Santa Clara-Sporting B da II Liga marcados para este sábado e o desafio entre o Marítimo e o V. Setúbal a contar para o principal campeonato nacional.



Também a realização de seis desafios do Campeonato de Portugal poderá ficar comprometida pelo mesmo motivo. Todos eles implicam a viagem de equipas do continente para o arquipélago da Madeira e um para os Açores.



Neste caso os jogos adiados serão: Marítimo B-Fornos de Algodres, Guadalupe-Sacavenense, Lustânia-Vilafranquense, Operário-Casa Pia, Câmara de Lobos-AD Oliveirense, e Camacha-Aliança de Gandra.



NO basquetebol corre risco a realização do CAB Madeira-Ovarense, no andebol o Madeira SAD-ABC e no voleibol os encontros Académica de S. Mamede-Clube K e Fonte Bastardo-Ac. Espinho.



Quase três dezenas de voos foram cancelados na sexta-feira no aeroporto madeirense, o que faz soar os alarmes.