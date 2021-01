Bublik, 49.º do "ranking" mundial, que esteve perto de se retirar no encontro das meias-finais com o francês Jeremy Chardy, resistiu apenas sete minutos na final da prova, desistindo depois de terem sido disputados dois jogos, ambos vencidos pelo australiano.De Miñaur, 23.º da hierarquia, conquistou no torneio turco em piso rápido o quarto título da carreira no circuito da ATP, depois dos sucessos alcançados em Sydney, Atlanta e Zhuhai, todos em 2019.