Ténis. Ashleigh Barty garante lugar nas "meias" da Austrália

Barty, de 23 anos, e que ganhou o seu primeiro torneio de Grand Slam no ano passado em Roland Garros, vai disputar com a norte-americana Sofia Kenin, 15.ª do "ranking" mundial, uma vaga na final do torneio.", disse Barty.Kvitova, sétima do "ranking" mundial, derrotara Barty em 2019 em Melbourne nos quartos de final. A "vingança" da australiana demorou uma hora e 44 minutos, com a disputa do primeiro "set" a durar 69 minutos.

Ashleigh Barty tornou-se na primeira australiana a atingir as meias finais do Open da Austrália desde Wendy Turnbull em 1984.