Ténis. Ashleigh Barty vence Elena Rybakina rumo aos "oitavos" na Austrália

Ashleigh Barty, número um do "ranking" WTA e cabeça-de-série deste Grand Slam que se realiza na sua terra natal, venceu a tenista do Cazaquistão de 20 anos em uma hora e dezoito minutos, no encontro que se disputou na Arena Rod Lavre.



A australiana de 23 anos segue assim para os "oitavos" do torneio e vai defrontar a vencedora do encontro entre a norte-americana Alison Risque e a alemã Julia Georges.