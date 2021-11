Ténis. Canadiano Auger-Aliassime ascende ao "top-10"

O norte-americano Tommy Paul, que se estreou a vencer títulos ATP esta semana, precisamente em Estocolmo, protagonizou a maior subida do "ranking", nove lugares, para 43.º.



O topo da lista segue dominado pelo sérvio Novak Djokovic, seguido do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, respetivamente segundo e terceiro.



Pedro Sousa mantém-se como número um português, caindo um lugar, para 139.º, tal como João Sousa (147.º).



Entre os 300 melhores no "ranking" ATP constam ainda mais cinco representantes nacionais: Frederico Silva, que escalou nove postos (no 213.º), Gastão Elias (227.º), João Domingues (231.º), Nuno Borges (262.º) e Gonçalo Oliveira (290.º).



Na hierarquia feminina da WTA, tudo na mesma, em lista encabeçada pela australiana Ashleigh Barty, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da checa Barbora Krejcikova.



Francisca Jorge (386.ª) segue como melhor portuguesa, após se ter sagrado novamente campeã nacional este fim de semana, no Jamor, diante da irmã, Matilde (815.ª), enquanto Inês Murta é a segunda melhor lusa do mundo (788.ª).