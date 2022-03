Ténis de mesa afasta atletas russos e bielorrussos das suas provas

A Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) decidiu hoje afastar os atletas e oficiais russos e bielorrussos das suas provas, face à invasão da Rússia à Ucrânia, aceitando o apelo do Comité Olímpico Internacional (COI).