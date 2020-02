Ténis de mesa de alto nível junta a elite portuguesa em Lisboa

Na prova que decorre no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, Jieni Shao e Leila Oliveira são as representantes portuguesas no quadro principal feminino.

O jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes, ouviu as opiniões dos atletas e do presidente da federação Pedro Miguel Moura.







A prova tem a participação de 279 atletas (171 masculinos e 108 femininos), de 63 países, entre os quais 13 portugueses: Antoine Doyen, Diogo Carvalho, Diogo Chen, João Geraldo, João Monteiro, José Magalhães e Tiago Apolónia em masculinos e Inês Matos, Jieni Shao, Leila Oliveira, Leong On Na, Patrícia Santos e Raquel Martins em femininos.





A competição, com entrada livre, integra o Circuito Mundial da Federação Internacional (ITTF) - ITTF Challenge Series - e tem um Prize Money no montante de 70 mil dólares.





Os países representados são, além de Portugal, a Alemanha, Argentina, Áustria, Bahrein, Barbados, Bélgica, Bielorrússia, Brasil, Camarões, Canadá, Cazaquistão, Chile, China-Taipé, Congo-Brazzaville, Coreia do Sul, Costa Rica, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Equador, Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Guiana, Holanda, Hungria, Índia, Inglaterra, Irão, Itália, Jamaica, Japão, Jersey, Jordânia, Luxemburgo, México, Moldávia, Mónaco, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Polónia, Porto Rico, Qatar, República Checa, Roménia, Rússia, Senegal, Sérvia, Suécia, Suíça, Tailândia, Ucrânia, Uzbequistão e Venezuela.