Ténis de Mesa. João Geraldo começa a ganhar no Open de Omã

O português ganhou a Faizan Zahoor com os parciais de 16-6, 11-6, 11-6 e 11-1.



João Geraldo volta a jogar, esta sexta-feira, frente ao romeno Ovidiu Ionescu.



Mais dois portugueses entram em ação no dia de hoje, Marco Freitas e Tiago Apolónia.



A Federação Internacional (ITTF) refere, em comunicado, estar a seguir com atenção a situação mundial, tendo uma reunião agendada para segunda-feira de forma a decidir novas medidas a adotar quanto ao eventual cancelamento de eventos.



"Com a disseminação da Covid-19 em diferentes partes do Mundo, a prioridade da ITTF é a saúde e a segurança de todos os jogadores, oficiais e fãs. Isso já levou à decisão de adiar o Campeonato do Mundo e o Open do Japão", refere a entidade máxima que rege a modalidade.