Ténis de mesa português procura resultado histórico

O treinador adjunto Francisco Santos acredita num resultado histórico, ou seja, a conquista de medalha para as cores portuguesas.



A equipa masculina é composta por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Monteiro, João Geraldo e Diogo Carvalho.



Portugal está no Grupo B juntamente com a China, Brasil, Rússia, República Checa e Coreia do Norte.



Já a seleção feminina vai jogar no Grupo K da terceira divisão.