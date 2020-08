Ténis. Del Potro operado pela terceira vez ao joelho direito

”, pode ler-se no comunicado divulgado no Twitter.O antigo número três do mundo, de 31 anos, que conquistou o Estoril Open em 2011 e 2012, continua a viver um período conturbado na carreira e não evitou a terceira cirurgia desde junho de 2019, depois de se ter lesionado no joelho no Masters 1.000 de Xangai, em outubro de 2018, sendo que continuou a competir até ser operado pela primeira vez.

Além da complicada lesão no joelho, Del Potro, atual 132.º da hierarquia ATP, já se deparou com várias lesões nos pulsos, tendo sido intervencionado por uma vez ao pulso direito e outras três ao esquerdo.